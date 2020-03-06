2020-03-06T09:16:44+03:00
Общество

В Волгоградской области маткапитал получили 119 отцов-одиночек

В 2019-м одобрили получение сертификата сразу 22-м волгоградцам
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В жизни бывает всякое: иногда в одиночку воспитывать ребенка приходится не маме, а папе. Поэтому в законе у отцов тоже прописано право на получение материнского капитала. За 12 лет (начиная с 2007-го, когда начала действовать программа маткапитала) в Волгоградской области уже 119 пап получили сертификаты.

- В прошлом году получение маткапитала одобрили сразу 22-м мужчинам, - приводят статистику в Отделении Пенсионного Фонда по Волгоградской области.- Первым мужчиной, получившим в регионе сертификат маткапитала, стал отец двух детей из Среднеахтубинского района. Получение материнского капитала ему одобрили в 2015 году.

В отделении Пенсионного фонда напоминают, что условия получения сертификата отцом ограничивается рядом требований: он должен быть гражданином Российской Федерации и единственным усыновителем ребенка, давшего право на МСК, также сертификат может быть выдан главе семьи в случае смерти или лишения родительских прав матери ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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