2020-03-06T08:54:23+03:00
Происшествия

В Волгограде поймали трех парней с фальшивыми купюрами

Молодые люди покупали «липовые» деньги в интернете, а потом их обналичивали
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области вместе с коллегами из регионального УФСБ задержали трех молодых людей - в возрасте 21,23, и 24 лет. Эти парни (двое из Волжского один из поселка Быково) решили, что можно жить, не работая, на фальшивые купюры.

- Как установили оперативники, парни купили эти фальшивки в интернете. Купили 10 купюр номиналом по 5 тысяч рублей. До того, как их задержали, им удалось сбыть несколько таких «бумажек»: они расплатились подделками в небольших магазинчиках, - рассказывают в ГУ МВД по региону.

Теперь они проходят по уголовному делу по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

- В рамках расследования оперативники провели 8 обысков по местам жительства задержанных, изъяли у них омпьютерную технику, мобильные телефоны и электронные носители информации, - уточняют в ведомстве.

Все трое подозреваемых задержаны. Мера пресечения избирается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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