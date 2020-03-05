2020-03-05T17:56:42+03:00
Спорт

Сборная России может сыграть матч Лиги наций на «Волгоград Арене»

Станислав Черчесов рассматривает для игр Волгоград и Екатеринбург
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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«Волгоград Арена» может стать стадионом, где сборная России по футболу проведет в этом году один из матчей Лиги наций. Такое заявление сегодня, 5 марта, сделал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов на пресс-конференции «Профессия-футбол».

«На всех матчах сборной бывают аншлаги, мы постарались проехаться по всей стране. Не посетили только два города [из тех, что принимали матчи чемпионата мира] - Волгоград и Екатеринбург. Мы это еще сделаем, возможно, в Лиге наций постараемся это наверстать, - цитирует Черчесова ТАСС. Мы - сборная России, стараемся быть максимально доступными».

Напомним, 3 марта в Амстердаме прошла жеребьевка, на которой были определены соперники Сборной России по футболу. Ими стали команды из Венгрии, Турции и Сербии. Домашние матчи российской сборной пройдут 3 сентября, а также 9 и 12 октября.

Участники Лиги наций разыграют две путевки на чемпионат мира по футболу, который в 2022 году пройдет в Катаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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