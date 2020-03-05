В Волгограде на карантине из-за коронавируса уже 58 человек

5 Март 2020 2020-03-05T18:29:46+03:00

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В Волгограде на карантин с подозрением на наличие коронавируса уже отправили 58 человек. Такие данные сегодня, 5 марта, озвучили в региональном Роспотребнадзоре. Все эти пациенты в течение двух недель будут находиться под наблюдением медиков.

Все эти пациенты недавно вернулись из-за границы. В частности, из Китая, Италии и Республики Корея, где сейчас бушует новый вирус. Чтобы не допустить ввоз и распространение в России коронавирусной инфекции, сегодня всех, кто прибывает из стран, неблагополучных по данному заболеванию, отправляют на карантин. Поэтому и цифры этих пациентов ежедневно меняются: кого-то отпускают по окончанию срока наблюдения, новоприбывших наоборот отправляют в «бокс».

При этом в аэропорту сохраняется усиленный контроль.

В Роспотребнадзоре еще раз напоминают, что пока в России зафиксировано только два подтвержденных случая заражения коронавирусом. В мире, по данным на 5 марта 2020-го, число зараженных новым типом коронавируса уже близится к ста тысячам.

ИСТОЧНИК KP.RU