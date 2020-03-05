2020-03-05T18:29:46+03:00
Общество

В Волгограде на карантине из-за коронавируса уже 58 человек

Число подозрительных больных увеличилось за сутки почти вдвое
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото с сайта Роспотребнадзора.Фото с сайта Роспотребнадзора.
Изменить размер текста:

В Волгограде на карантин с подозрением на наличие коронавируса уже отправили 58 человек. Такие данные сегодня, 5 марта, озвучили в региональном Роспотребнадзоре. Все эти пациенты в течение двух недель будут находиться под наблюдением медиков.

Все эти пациенты недавно вернулись из-за границы. В частности, из Китая, Италии и Республики Корея, где сейчас бушует новый вирус. Чтобы не допустить ввоз и распространение в России коронавирусной инфекции, сегодня всех, кто прибывает из стран, неблагополучных по данному заболеванию, отправляют на карантин. Поэтому и цифры этих пациентов ежедневно меняются: кого-то отпускают по окончанию срока наблюдения, новоприбывших наоборот отправляют в «бокс».

При этом в аэропорту сохраняется усиленный контроль.

В Роспотребнадзоре еще раз напоминают, что пока в России зафиксировано только два подтвержденных случая заражения коронавирусом. В мире, по данным на 5 марта 2020-го, число зараженных новым типом коронавируса уже близится к ста тысячам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сборная России может сыграть матч Лиги наций на «Волгоград Арене»
В Волгограде на карантине из-за коронавируса уже 58 человек
Волгоградец, зарубивший мать топором, проведет за решеткой десять лет
Профессора из ВолГТУ, обвиненного в получении взятки 50 тысяч долларов, выпустили на свободу
Волгоградец выиграл в викторине о переписи населения
Волжскую больницу имени Фишера возглавил Роман Морозов
Пенсионерка из Волжского отдала лжебанкиру 630 тысяч рублей
460 воинских захоронений Волгоградской области нуждаются в ремонте
Под Волгоградом сирота через прокуратуру получила квартиру
Обновленную Родину-мать в Волгограде откроют в апреле
На улице Рокоссовского в Волгограде меняют бордюры
Волгоград попал в ТОП-5 самых неверных городов в России
Волгоградские девятиклашки выбирают на ОГЭ географию и биологию
Под Волгоградом за убитого лося браконьеры заплатят 90 тысяч рублей
Маршрутку №83А продлили на юге Волгограда
В Волгограде легковушка врезалась в дерево: погибла девушка
«Ротор» разгромил кипрский ФК «Анагенниси» со счетом 5:0
Тысяче волгоградцев по ошибке приписали долг за капремонт
Волгоградстат посчитал, сколько стоят цветы к 8 Марта
В Волгограде директор пивзавода увел 145 миллионов рублей
На Мамаевом кургане военный трал снес две сосны
Музей Машкова впервые показал свои фондохранилища
Еще 1 миллион рублей увели лжебанкиры с карт волгоградцев
Волгоградский СК возбудил уголовное дело в отношении мэра Михайловки