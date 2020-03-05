Волгоградец, зарубивший мать топором, проведет за решеткой десять лет

5 Март 2020 2020-03-05T17:05:00+03:00

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37-летний житель Тракторозаводского района Волгограда, который жестоко убил свою мать, отправится за решетку почти на десять лет. Суд, согласился с вердиктом присяжных, которые признали его виновным в совершении преступления, и отправил в колонию строгого режима.

Напомним, случилось это 13 мая 2019 года. Мужчина, вернувшись домой пьяным, закатил дома скандал. Ссора с престарелой матерью закончилась поножовщиной. «Сыночек» при помощи двух ножей и кухонного топорика нанес женщине более 60 ударов, от которых она скончалась на месте.

Дело рассматривал суд присяжных.

- Преступление было совершено в условиях неочевидности, и мужчина пытался убедить коллегию присяжных заседателей в том, что он не причастен к смерти своей матери. Но присяжные признали его полностью виновным. Более того, сочли мужчину не заслуживающим снисхождения. Сегодня, суд Тракторозаводского района поддержал гособвинение и приговорил его к 9 годам 10 месяцам колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 2 года, - сообщили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU