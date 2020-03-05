2020-03-05T17:05:00+03:00
Происшествия

Волгоградец, зарубивший мать топором, проведет за решеткой десять лет

Суд согласился с вердиктом присяжных и отправил убийцу в колонию строгого режима
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

37-летний житель Тракторозаводского района Волгограда, который жестоко убил свою мать, отправится за решетку почти на десять лет. Суд, согласился с вердиктом присяжных, которые признали его виновным в совершении преступления, и отправил в колонию строгого режима.

Напомним, случилось это 13 мая 2019 года. Мужчина, вернувшись домой пьяным, закатил дома скандал. Ссора с престарелой матерью закончилась поножовщиной. «Сыночек» при помощи двух ножей и кухонного топорика нанес женщине более 60 ударов, от которых она скончалась на месте.

Дело рассматривал суд присяжных.

- Преступление было совершено в условиях неочевидности, и мужчина пытался убедить коллегию присяжных заседателей в том, что он не причастен к смерти своей матери. Но присяжные признали его полностью виновным. Более того, сочли мужчину не заслуживающим снисхождения. Сегодня, суд Тракторозаводского района поддержал гособвинение и приговорил его к 9 годам 10 месяцам колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 2 года, - сообщили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сборная России может сыграть матч Лиги наций на «Волгоград Арене»
В Волгограде на карантине из-за коронавируса уже 58 человек
Волгоградец, зарубивший мать топором, проведет за решеткой десять лет
Профессора из ВолГТУ, обвиненного в получении взятки 50 тысяч долларов, выпустили на свободу
Волгоградец выиграл в викторине о переписи населения
Волжскую больницу имени Фишера возглавил Роман Морозов
Пенсионерка из Волжского отдала лжебанкиру 630 тысяч рублей
460 воинских захоронений Волгоградской области нуждаются в ремонте
Под Волгоградом сирота через прокуратуру получила квартиру
Обновленную Родину-мать в Волгограде откроют в апреле
На улице Рокоссовского в Волгограде меняют бордюры
Волгоград попал в ТОП-5 самых неверных городов в России
Волгоградские девятиклашки выбирают на ОГЭ географию и биологию
Под Волгоградом за убитого лося браконьеры заплатят 90 тысяч рублей
Маршрутку №83А продлили на юге Волгограда
В Волгограде легковушка врезалась в дерево: погибла девушка
«Ротор» разгромил кипрский ФК «Анагенниси» со счетом 5:0
Тысяче волгоградцев по ошибке приписали долг за капремонт
Волгоградстат посчитал, сколько стоят цветы к 8 Марта
В Волгограде директор пивзавода увел 145 миллионов рублей
На Мамаевом кургане военный трал снес две сосны
Музей Машкова впервые показал свои фондохранилища
Еще 1 миллион рублей увели лжебанкиры с карт волгоградцев
Волгоградский СК возбудил уголовное дело в отношении мэра Михайловки