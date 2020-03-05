2020-03-05T16:50:18+03:00
Происшествия

Профессора из ВолГТУ, обвиненного в получении взятки 50 тысяч долларов, выпустили на свободу

Александру Богомолову во второй раз смягчили приговор
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Богомолов два года в судах доказывал свою невиновность.Богомолов два года в судах доказывал свою невиновность.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Бывший заместитель директора ВолгГТУ Александр Богомолов два года провел за решеткой, все это время доказывая в суде, что он не взяточник. Сегодня, волгоградский областной суд во второй раз смягчил ему приговор и выпустил на свободу.

Напомним, Богомолова обвинили в получении 50 тысяч долларов от знакомого за то, что он написал ему диссертацию и помог получить докторскую степень.

С ноября 2006 по январь 2017-й профессор лично получил от «друга» 1 949 216 рублей якобы за содействие в получении ему докторской степени. Суд первой инстанции признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет колонии строгого режима. Но Богомолов свою вину не признавал и подал апелляцию. В августе 2018-го областной суд, пересмотрев дело, смягчил ему наказание до 4 лет 8 месяцев колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Не согласившись с данным апелляционным определением, Богомолов подал кассационную жалобу. Дело вновь отправили на пересмотр.

- Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы осужденного и гособвинителя, выслушав участников процесса, областной суд пришёл к выводу о том, что умысел Богомолова был направлен на хищение денежных средств знакомого путем обмана. Его действия переквалифицировали с ч.6 ст. 290 УК РФ на ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев колонии общего режима. От отбывания назначенного наказания Богомолов освобожден в связи с фактическим его отбытием, - пояснили «КП-Волгоград» в областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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