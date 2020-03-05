2020-03-05T15:58:43+03:00
Общество

Волгоградец выиграл в викторине о переписи населения

Росстат выплатит победителю 7 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В 2020 году в России проведут перепись населения. Пройдет она с 1 по 31 октября, а в труднодоступных районах страны начнется она уже в апреле. К этому событию сотрудники Росстата готовятся основательно. Устроили даже конкурс на лучший талисман, а еще запустили викторину с денежными призами. В первой такой интеллектуальной игре «Россия: люди, цифры и факты» числе победителей оказался и волгоградец. Зовут его Александр Морозов.

Викторина проводилась с 28 февраля по 2 марта на официальном сайте ВПН-2020. Всем желающим предлагалось ответить на 85 вопросов, касающихся любопытных и неожиданных фактов о населении нашей страны, прошедших переписях и их итогах.

- Житель Волгоградской области прислал ответы раньше других и вошел в число лидеров. В итоге победителями викторины и обладателями денежного приза в 7000 рублей стали Ольга Шестакова из Удмуртии, Никита Никифоров из Свердловской области и волгоградец Александр Морозов, - сообщает Волгоградстат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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