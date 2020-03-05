2020-03-05T14:30:57+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Волжского отдала лжебанкиру 630 тысяч рублей

А волгоградка потеряла на мнимой фондовой бирже 589 тысяч
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Еще один миллион рублей отдали лжебанкирам доверчивые волгоградцы. Хочется уже кричать: «Доколе вы будете верить телефонным незнакомцам?» Предупреждают, остерегают, но число жертв аферистов не уменьшается.

- За минувшие сутки зарегистрировано четыре факта телефонного мошенничества с использованием банковских карт, - подводят печальную ежедневную статистику в региональном Главке.

На этот раз лжебанкирам удалось обмануть 60-летнюю пенсионерку из Волжского. Она поверила незнакомцу, который рассказал о подозрительных операциях на ее счету, и сама перевела на «безопасный» счет 630 тысяч рублей. Уже через пару минут деньги с нового счета были выведены через анонимный электронный кошелек. По такой же схеме украли 90 тысяч рублей у 28-летней жительницы Среднеахтубинского района. А у 20-летней студентки из Краснооктябрьского района мошенники списали с карты 10 тысяч рублей.

48-летняя жительница Тракторозаводского района и вовсе поверила в «быстрый заработок», который ей по телефону предложил якобы работник международной фондовой биржи. В итоге с 17 января по 27 января женщина перевела на электронный счет мошенника 589 тысяч руб., но ни возврата своих денег, ни обещанной прибыли она не получила, после чего обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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