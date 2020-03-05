Под Волгоградом сирота через прокуратуру получила квартиру

5 Март 2020 2020-03-05T14:03:06+03:00

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Жизнь 23-летней девушки из Калача-на-Дону была трудной: в пять лет умерла мама, а позже скончался воспитывавший ее отец. Родственники забрали девочку под опеку. После совершеннолетия она отучилась, устроилась работать медсестрой. Для полного счастья не хватало своего угла. Как раз ей полагалась квартира от государства, но, несмотря на все попытки получить законную жилплощадь, в ответ приходили отказы. Тогда сирота обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство вышло в суд, чтобы защитить ее права. Служитель Фемиды поддержал такую позицию.

- В настоящее время Комитетом строительства Волгоградской области сироте предоставлено специализированное жилое помещение в муниципальном жилищном фонде в виде однокомнатной квартиры в Калаче-на-Дону площадью 34,3 квадратных метра, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU