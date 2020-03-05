2020-03-05T12:52:33+03:00
Общество

На улице Рокоссовского в Волгограде меняют бордюры

В 2020-м году капитально отремонтируют местный проезд по этой улице
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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Едва припекло весеннее солнышко, как в Волгограде начались дорожные работы. Так, компания «Астрол-ДСК» уже приступила к замене бордюрного камня на местном проезде по улице Рокоссовского. Как уточнили «КП-Волгоград» в мэрии, здесь в планах заменить свыше 2800 метров бордюров. Добавив, что это первый объект, где в 2020 году началась реконструкция в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Вообще, ремонт на данном участке начали еще в феврале (благодаря тому, что в подрядчика выбрали в конце 2019-го). Это позволило подготовить к работам технику и оборудование, а также закупить необходимые материалы.

- В феврале на местном проезде мы убрали старый бордюрный камень, расчистили проезжую часть для последующего фрезерования. Надо сказать, сделали зимой большой объем работ, что позволит нам весной значительно сэкономить время при проведении основного этапа комплексной реконструкции дороги,- отметил руководитель подрядной компании Гелакис Грамматиков.

Рабочие приступили к ремонту на участке дороги от улицы Ткачева до улицы Хиросимы. Здесь полностью заменят асфальтовое покрытие.

- Всего в 2020 году в областном центре предстоит комплексно восстановить и построить свыше 30 дорог. На многих объектах в перечень работ включено обновление тротуаров, остановочных площадок и примыканий, - напоминают в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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