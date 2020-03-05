2020-03-05T12:07:32+03:00
Общество

Волгоград попал в ТОП-5 самых неверных городов в России

Волгоградцы признались, что изменяют своим партнерам
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
13% опрошенных россиян признались, что изменяли своему партнеру.13% опрошенных россиян признались, что изменяли своему партнеру.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Накануне 8 марта все чаще говорят и пишут о любви – весна, душевные порывы… А эксперты независимого исследовательского агентства Zoom market, наоборот решили выяснить – «Где в России живут самые неверные своим «половинкам» люди?». Для этого они провели соцопрос и оказалось, что Волгоград в рейтинге занял пятую строчку.

Респондентам задавали три вопроса: «Считаете ли вы, что в современном мире супружеская верность остаётся актуальной ценностью? Осуждаете ли вы людей, вступающих в любовные взаимоотношения с другими партнерами, находясь в браке? Находясь в отношениях или в браке, вы изменяли своему партнеру?». Опросили жителей 24-х городов России. На основании ответов выяснили, что самые неверные живут в Сочи, Краснодаре и Санкт-Петербурге.

В ТОП-5 также попали Воронеж и Волгоград.

Далее «десятка» неверных городов выглядит так: 6- Тамбов, 7- Ростов-на-Дону, 8- Екатеринбург, 9-Москва, 10-Астрахань. Замкнул рейтинг – Новосибирск на 24-м месте.

При этом, что удивительно, 94% респондентов подтвердили, что супружеская верность остаются для них актуальной ценностью, 71% осуждают изменщиков, но при этом 13% россиян признались, что сами «гуляли налево».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионерка из Волжского отдала лжебанкиру 630 тысяч рублей
460 воинских захоронений Волгоградской области нуждаются в ремонте
Под Волгоградом сирота через прокуратуру получила квартиру
Обновленную Родину-мать в Волгограде откроют в апреле
На улице Рокоссовского в Волгограде меняют бордюры
Волгоград попал в ТОП-5 самых неверных городов в России
Волгоградские девятиклашки выбирают на ОГЭ географию и биологию
Под Волгоградом за убитого лося браконьеры заплатят 90 тысяч рублей
Маршрутку №83А продлили на юге Волгограда
В Волгограде легковушка врезалась в дерево: погибла девушка
«Ротор» разгромил кипрский ФК «Анагенниси» со счетом 5:0
Тысяче волгоградцев по ошибке приписали долг за капремонт
Волгоградстат посчитал, сколько стоят цветы к 8 Марта
В Волгограде директор пивзавода увел 145 миллионов рублей
На Мамаевом кургане военный трал снес две сосны
Музей Машкова впервые показал свои фондохранилища
Еще 1 миллион рублей увели лжебанкиры с карт волгоградцев
Волгоградский СК возбудил уголовное дело в отношении мэра Михайловки