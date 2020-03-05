Волгоград попал в ТОП-5 самых неверных городов в России

5 Март 2020 2020-03-05T12:07:32+03:00

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Накануне 8 марта все чаще говорят и пишут о любви – весна, душевные порывы… А эксперты независимого исследовательского агентства Zoom market, наоборот решили выяснить – «Где в России живут самые неверные своим «половинкам» люди?». Для этого они провели соцопрос и оказалось, что Волгоград в рейтинге занял пятую строчку.

Респондентам задавали три вопроса: «Считаете ли вы, что в современном мире супружеская верность остаётся актуальной ценностью? Осуждаете ли вы людей, вступающих в любовные взаимоотношения с другими партнерами, находясь в браке? Находясь в отношениях или в браке, вы изменяли своему партнеру?». Опросили жителей 24-х городов России. На основании ответов выяснили, что самые неверные живут в Сочи, Краснодаре и Санкт-Петербурге.

В ТОП-5 также попали Воронеж и Волгоград.

Далее «десятка» неверных городов выглядит так: 6- Тамбов, 7- Ростов-на-Дону, 8- Екатеринбург, 9-Москва, 10-Астрахань. Замкнул рейтинг – Новосибирск на 24-м месте.

При этом, что удивительно, 94% респондентов подтвердили, что супружеская верность остаются для них актуальной ценностью, 71% осуждают изменщиков, но при этом 13% россиян признались, что сами «гуляли налево».

ИСТОЧНИК KP.RU