Волгоградские девятиклашки выбирают на ОГЭ географию и биологию

5 Март 2020 2020-03-05T11:37:34+03:00

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Для кого-то весна – время прогулок, а для 9-классников – период подготовки к ОГЭ. В этом году в Волгоградской области сдавать госэкзамен готовятся 23 тысячи девятиклашек. К сегодняшнему дню уже все определились – какой из предметов они будут сдавать на выбор. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном управлении образования, науки и молодежной политики, детвора в основном отдала предпочтение обществознанию, географии и биологии.

- На данный момент заявления на сдачу обществознания подали свыше 15,2 тысячи человек. На втором месте по популярности география: этот предмет выбрали 10,7 тысячи выпускников. На третьем месте — биология, которую будут сдавать 8,3 тысячи девятиклассников. Замыкают перечень наиболее востребованных предметов этого года информатика, физика и английский язык, - подвели статистику в областном управлении образования.

Отметим, что в этом году экзаменационная кампания для выпускников девятых классов пройдет в три этапа: досрочный — с 21 апреля по 16 мая, основной — с 22 мая по 30 июня и дополнительный — с 4 по 18 сентября. Школьники должны сдать четыре предмета: из них два обязательных — русский язык и математика, а также два по выбору.

Подробную информацию по вопросам ГИА в Волгоградской области можно узнать по телефону горячей линии: 8 (8442) 606-607.

ИСТОЧНИК KP.RU