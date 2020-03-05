2020-03-05T10:46:44+03:00
Происшествия

Под Волгоградом за убитого лося браконьеры заплатят 90 тысяч рублей

Помимо этого им грозят реальные сроки
Юлия Данильченко
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В отношении двух жителей Фроловского района возбудили уголовное дело по статье за браконьерство. Мужчины 30 и 32 лет застрелили лосенка на территории Арчединского лесного хозяйства. Тогда браконьерам удалось скрыться с места преступления. Часть туши продали, а другую приготовили в пищу. Но после охотников все же задержали инспекторы охраны окружающей среды Волгоградской области как раз в момент очередной вылазки за добычей.

Им удалось выяснить, что у мужчин не было разрешения на отстрел животных. Эту информацию передали в отдел местной полиции. Фроловчан ждет суровое наказание, ведь они не только нанесли ущерб природе, но и нарушили закон.

- Задержанные в содеянном сознались. Сумма ущерба составила около 90 тысяч рублей. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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