Маршрутку №83А продлили на юге Волгограда

5 Март 2020 2020-03-05T10:12:29+03:00

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На юге Волгограда продлили маршрутку №83А. Микроавтобусы теперь будут заезжать в поселок Соляной Красноармейского района. При этом для школьников и студентов в маршрутке будет действовать льготный тариф. За проезд учащиеся будут платить на 10% меньше. Такого в Волгограде еще не было. На маршруте работают Газели NEXT, Peugeot и Citroen. Ходить микроавтобусы будут с интервалом около десяти минут.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, новое направление дополнит уже проходящие через Соляной маршруты №103, №104, №154 и №257. Раньше микроавтобусы №83А ходили от поликлиники №24 до роддома №4. Теперь протяженность маршрута вырастет почти вдвое и составит 25 километров.

Микроавтобусы пойдут по привычному маршруту от конечной остановки «Поликлиника №24» до школы №55, затем по улице Плеханова и Западному объезду проедут через остановки «3-й шлюз», «Поселок Кирова (трасса)», «Станция Чапурники», «4-й шлюз», «Ремзавод», «6-й шлюз» и далее до конечной в поселке Соляной. А чтобы волгоградцам было удобнее, в утренние и вечерине часы пик маршрутка будет останавливаться рядом с роддомом №4 и на остановке «Каустик». Днем здесь будут остановки только по требованию.

ИСТОЧНИК KP.RU