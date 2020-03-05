В Волгограде легковушка врезалась в дерево: погибла девушка

5 Март 2020 2020-03-05T09:51:42+03:00

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Страшная авария произошла поздним вечером 4 марта 2020 года в Дзержинском районе Волгограда. В начале одиннадцатого 20-летний водитель за рулем «Лады Гранта» ехал по проспекту Жукова в направлении центра города. Когда автомобиль находился напротив праздничного агентства, молодой парень не справился с управлением и наехал на бордюр. Потерявшая управление легковушка вылетела на газон и там протаранила дерево. От сильного удара «Лада» перевернулась. Машина буквально превратилась в груду железа. Находившаяся в салоне девушка получила серьезные травмы. На скорой ее отвезли в больницу, но врачам спасти ее так и не удалось.

chp_volgograd Смертельное ДТП на проспекте Жукова в Волгограде 4.03.2020

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, девушка - пассажирка от полученных травм скончалась в больнице. Точные данные о личности погибшей еще предстоит установить полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU