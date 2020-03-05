«Ротор» разгромил кипрский ФК «Анагенниси» со счетом 5:0

5 Март 2020 2020-03-05T08:25:11+03:00

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Перед тем, как вернуться в Волгоград с Кипра, где «Ротор» принимал участие в Кубке ФНЛ, подопечные Александра Хацкевича провели еще один спарринг – с кипрским футбольным клубом «Анагенниси». Эта команда представляет в чемпионате своей страны город Деринья. Сине-голубые не просто победили, а разгромили соперника всухую со счетом 5:0.

- По дублю на свой счет записали нападающие Камиль Муллин и Бека Микелтадзе, еще один гол забил Сергей Серченков, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе клуба.

Больше никаких подробностей раскрывать не стали (даже состав не огласили). Видимо, тренер готовит сюрприз волгоградским болельщикам на первую игру весенней части сезона ФНЛ. А эта победа стала подтверждением того, что команда готова побеждать.

Напомним, первый домашний матч в турнире Олимп-Первенства ФНЛ 2019/2020 пройдет на «Волгоград Арене» 9 марта. Начало в 16.00. «Ротор» будет принимать нижнекамский «Нефтехимик».

ИСТОЧНИК KP.RU