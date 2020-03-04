2020-03-04T17:48:36+03:00
Общество

Тысяче волгоградцев по ошибке приписали долг за капремонт

Причиной образования задолженности стал сбой у Почты России
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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1090 волгоградцев получили счета с долгами за капремонт.1090 волгоградцев получили счета с долгами за капремонт.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Более тысячи волгоградцев неожиданно для себя вдруг стали должниками по оплате взносов за капитальный ремонт. Причиной образования этой задолженности в счетах-квитанциях за февраль 2020 у владельцев 1090 квартир стало вовсе не нежелание платить по счетам, а технический сбой на Почте России. Как прокомментировали «КП-Волгоград» в региональном фонде капремонта, данные по оплате предыдущих счетов передали регоператору уже после того, как были сформированы и распечатаны новые. «Попали» все те, кто вносил деньги в фонд 4 и 5 февраля. Сумма несуществующего долга образовалась немалая - более 438 тысяч рублей.

- Руководство Фонда капремонта указало ответственным работникам АО «Почта России» на недопустимость повторения данной ситуации в будущем, - пояснили в фонде капремонта.

Перерасчет отразится теперь уже в следующей квитанции - за март 2020 года. Те, кто получил счета с несуществующими долгами, могут смело оплачивать только текущий платеж.

Также у волгоградцев возникли претензии по оплате капремонта с помощью QR-кода. Компания, которая в этом году распечатывает счета, не учла размерs и расположила QR-код на сгибе квитанции. Так что сканеры не могут его прочитать. Эту проблему также обещают исправить в платежных документах за март.

ИСТОЧНИК KP.RU

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