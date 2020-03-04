2020-03-04T17:01:34+03:00
Общество

Волгоградстат посчитал, сколько стоят цветы к 8 Марта

Розы в подарок обойдутся дороже всего
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Цветы к женскому празднику покупает практически каждый мужчина.Цветы к женскому празднику покупает практически каждый мужчина.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Каждый год в начале весны Волгоград заполоняют цветочные развалы. Бизнес процветает, ведь приобрести красивый букет или хотя бы одни цветок для своих любимых женщин, коллег и родных считает своим долгом практически каждый мужчина. По традиции накануне Международного женского дня цены на цветы растут. Волгоградстат подсчитал, сколько в 2020 году стоят цветы к 8 Марта и во сколько обойдется красивый букет на рынках и в фитосалонах Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в органе статистики, дороже всего мужчинам обойдется королева цветов. Простой букет из пяти роз в Волгограде можно купить за 700 - 750 рублей, одна роза стоит в пределах 140 - 150 рублей. Примерно такой же будет цена вопроса при покупке хризантем игольчатых. Стоимость пяти цветков 600 - 750 рублей, одного - 120 - 150 целковых. Букет из пяти альстромерий к празднику стоит в районе 600 рублей. Дешевле всего на цветочном рынке «неженские» гвоздики - по 50 рублей за штучку.

Статистика по ценам на цветы от Волгоградстата.

Статистика по ценам на цветы от Волгоградстата.

И, наконец, самый традиционный цветок к 8 Марта - мимоза. Она в официальную статистику не попала. В зависимости от размера и красоты желтые пушистики обойдутся от 30 до 200 рублей за веточку. По 50 – 80 рублей можно приобрести в Волгограде и нарциссы. Еще один любимый весенний цветок - тюльпан. Тут цены разнятся довольно сильно в зависимости от красоты и уникальности сорта. Букет из пяти простых тюльпанов можно приобрести по цене 150 рублей. Необычный букет из сортовых луковиц может обойтись и дороже 500.

ИСТОЧНИК KP.RU

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