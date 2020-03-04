2020-03-04T16:47:41+03:00
Происшествия

В Волгограде директор пивзавода увел 145 миллионов рублей

Прокуратура утвердила ему обвинительное заключение, дело направили в суд
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде будут судить директора одного из крупных промышленных предприятий – руководительницу пивзавода. Бизнесмена обвиняют в пособничестве при сокрытии денежных средств организации от налогообложения. Скрыла она от государства немало – 145 миллионов рублей.

- Сегодня, 4 марта, прокуратура утвердила директору пивзавода обвинительное заключение, и уголовное дело передали в суд, - сообщили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Началось все с того, что завод задолжал более 164 миллионов рублей налогов. Счета организации арестовали, и, чтобы туда не попадали средства, директриса предложила покупателям их продукции перечислять деньги напрямую поставщикам сырья.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по региону. - Свою вину обвиняемая признала. Ожидать суда обвиняемая будет, находясь под домашним арестом, - уточняют в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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