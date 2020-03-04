2020-03-04T16:13:51+03:00
Общество

На Мамаевом кургане военный трал снес две сосны

В памятном месте Волгограда военная техника при развороте случайно с корнем вырвала деревья
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Родина-мать скоро предстанет полностью обновленной.Родина-мать скоро предстанет полностью обновленной.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Музей-заповедник «Сталинградская битва» в Волгограде готовится к юбилейной дате - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главные работы идут на Мамаевом кургане. В апреле здесь должна завершиться реставрация главного монумента Родины-матери. К 1 мая всюду сделают уборку, высадят более 27 тысяч однолетников и декоративных кустарников, 150 голубых елей, а также клены, черемухи, рябины, березы. Придется музею-заповеднику заменить и две сосны, которые 4 марта случайно вырвала с корнем военная техника, приехавшая за танком Т-34 из Ростова-на-Дону. Трал неудачно развернулся.

Военный трал снес две сосны на северо-западном склоне Мамаева кургана. Скрин с видео Сергея Мазанова

Военный трал снес две сосны на северо-западном склоне Мамаева кургана. Скрин с видео Сергея Мазанова

- Чуть выше парковки комплекса «Сталинград» находится площадка, где выставлена музейная военная техника времен войны. Каждый год танк Т-34 забирают оттуда для участия в параде Победы 9 мая в Ростов-на-Дону. Приехавший за ним трейлер стал разворачиваться и случайно зацепил два дерева. Одну сосну вырвал совсем, другая покосилась. Мы все восстановим, это же не специально вышло, - рассказала «КП-Волгоград» специалист по связям со СМИ музея-заповедника «Сталинградская битва» Татьяна Приказчикова.

Так как тепло стало уже с первых дней весны, делать омолаживающую обрезку и плановую замену старых деревьев на новые начнут в этом году раньше обычного. Заменят и две случайно снесенные военным тралом сосны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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