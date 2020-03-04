Еще 1 миллион рублей увели лжебанкиры с карт волгоградцев

4 Март 2020 2020-03-04T14:05:27+03:00

Люди, не верьте незнакомцам, никому не сообщайте свои данные карт!

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Аферы лжебанкиров, которые различными уловками крадут деньги с банковских карт, уже переросли в настоящую эпидемию. Ежедневно на удочку мошенников попадаются десятки волгоградцев. Вот, за минувшие сутки, 3 марта, у волгоградцев с карт украли более 1 миллиона рублей!

В основном аферисты действуют по одной схеме: звонят, представляются сотрудниками банка, сообщают о якобы блокировке карт или подозрительных операциях и просят сообщить персональные данные, после чего похищают деньги.

Именно так 57-летний житель Тракторозаводского района Волгограда лишился 491 тысяч рублей. А у 58-летней пенсионерки из Центрального района украли 130 тысяч рублей. 44-летний житель Волжского, поверив злоумышленникам, перевел на якобы безопасный счет 292 тысячи рублей. Аналогичным способом мошенники обманули и 81-летнего пенсионера из Красноармейского района, мужчина перечислил на счет лжеработника банка 90 тысяч

- За сутки жертвами лжебанкиров стали жители Палласовского, Городищенского районов области, Камышина, Волжского, а также Тракторозаводского, Центрального и Красноармейского районов Волгограда, - перечисляют в ГУ МВД по региону.

Выдумывают мошенники и новые схемы. Например, 60-летнему таксисту позвонил неизвестный и попросил отвести его в Саратов, пообещав заплатить крупную сумму. При этом в ходе разговора узнал персональные данные карты таксиста (якобы перевести задаток). В итоге с карты таксиста исчезли 20 тысяч рублей.

- По всем фактам мошеннических действий сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание преступников, - говорят в региональном Главке. Но снова и снова просят волгоградцев: «Не верьте незнакомцам! Ни при каких обстоятельствах не сообщайте свои личные данные незнакомым лицам. Не позволяйте мошенникам себя обмануть!»

ИСТОЧНИК KP.RU