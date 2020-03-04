2020-03-04T13:38:11+03:00
Происшествия

Волгоградский СК возбудил уголовное дело в отношении мэра Михайловки

Его подозревает в превышении должностных полномочий
Юлия Данильченко
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Фото: Администрация Михайловки.Фото: Администрация Михайловки.
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В отношении 40-летнего главы города Михайловка Волгоградской области Сергея Фомина возбудили уголовное дело по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Об этом «КП-Волгоград» сообщил представитель регионального следственного управления СК РФ. Пока никакие подробности не раскрываются, в том числе не уточняются, какими именно полномочиями злоупотребил действующий мэр.

Накануне в СМИ появились сообщения о задержании подозреваемого, однако эта информация оказалась ложной. Ее также опровергли в СК. Сергею Фомину также не избирается мера пресечения.

- Проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в ведомстве.

СПРАВКА «КП»

Сергей Фомин родился в 1980 году, окончил Себряковский технологический техникум. После армии работал слесарем КИПиА на ОАО «Себряковцемент». Дойдя до кресла менеджера «Магнат Трейд Энтерпрайз», получил высшее образование в «Волгоградском государственном архитектурно-строительном университете", где учился на управленца. С 2010 году руководил ЗАО «Мининвест» и ООО «Производство «Себряковминводы». В 2017 году стал мэром Михайловки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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