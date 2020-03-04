2020-03-04T13:29:10+03:00
Общество

В Волгограде за год выявили более 50 нелегальных фирм-кредиторов

Эти компании давали денежные ссуды, не имея никаких лицензий и разрешений
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Опасайтесь кредитующих фирм без названий и реквизитов.Опасайтесь кредитующих фирм без названий и реквизитов.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Взять кредит до получки – это уже почти норма жизни многих волгоградцев. Почти у каждого есть кредитная карта. Но в последнее время банки ужесточили требования выдачи ссуд, и сразу «всплыли» незаконные кредитные организации, которые дают деньги без справок и особых расспросов. Вот только расплата потом очень велика. Оказывается, что фирмы эти работают незаконно и судиться с ними проблематично.

Так, по данным регионального отделения Банка России в 2019-м на территории Волгоградской области выявили 51 компанию с признаками нелегальной деятельности по кредитованию граждан.

- Компании выдавали займы, но не имели соответствующей лицензии и не состояли в реестрах Банка России, - поясняют в управлении. - Материалы направлены в правоохранительные органы.

Кроме того, В Волгограде обнаружили три компании, которые оказывали посреднические услуги при оформлении электронного полиса ОСАГО. А ведь сделать это можно самим, без всяких посредников. Все оформляется на сайтах страховых компаний.

- Обычно нелегальные кредиторы распространяют рекламные листовки в местах большого скопления людей, в объявлении нет названия и реквизитов организации, указывается только телефон. Они могут работать под видом комиссионных магазинов, предоставлять займы под залог движимого имущества, то есть осуществляют псевдо-ломбардную деятельность, не имея на это соответствующего разрешения. Чаще всего это мошенники, - предупреждают волгоградцев в отделении Волгоград Южного ГУ Банка России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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