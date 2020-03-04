На месте катка в пойме Царицы готовят летние развлечения

4 Март 2020 2020-03-04T12:40:02+03:00

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Весна с самого первого дня вступила в свои права в Волгограде, и волгоградцы уже выкатили велосипеды, достали ролики, скейты и самокаты. Ледовый каток в пойме, который был суперпопулярным у волгоградцев всю зиму, закрылся до следующей зимы. Но это не значит, что в пойме теперь будет тихо и безлюдно. Дирекция парка готовит новые активности на месте ледовой площадки.

- Мы уже отключили холодильник и законсервировали его на лето. Убираем резиновые покрытия, ждем, когда растает лед. И готовимся подписать договор на поставку нового оборудования. Что будет на месте катка, пока секрет, но через одну-две недели мы все расскажем, - говорит директор парка «Раздолье» Андрей Еркин.

Напомним, еще пару лет назад, когда это общественное пространство только создавалось, организаторы обещали, что летом каток будет превращаться в картинг или автодром. Что же будет на самом деле, узнаем скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU