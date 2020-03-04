2020-03-04T11:42:06+03:00
Происшествия

В Волгограде задержали банду, развернувшую наркобизнес в девяти областях России

На скамью подсудимых отправятся восемь человек
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде поймали дельцов, которые развернули наркобизнес в девяти регионах России. В преступную группировку вошли восемь человек. Сейчас следователи регионального ГСУ ГУ МВД распутывают их схему производства и распространения наркотиков.

Как уже установили следователи, эти преступники сбывали наркотики в Московской, Владимирской, Волгоградской, Курской, Воронежской, Оренбургской, Челябинской, Астраханской областей и Республики Татарстан. Нарколаборатория, где собственно производили «синтетику» находилась во Владимирской области.

- Несколько лиц занимались доставкой крупных партий синтетики в подпольные интернет-магазины, другие – фасовкой, хранением и торговлей в интернете и через тайники, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

По такой схеме банда действовала с с марта 2018 по апрель 2019 года, пока их не задержали. У них изъяли свыше 20 килограммов наркотических средств.

Сейчас все восемь членов ОПГ находятся под стражей. На них завели уголовное дело по статье «Незаконное производство и сбыт наркотических средств», предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Волгограде задержали банду, развернувшую наркобизнес в девяти областях России
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