2020-03-04T11:23:27+03:00
Общество

Проект обновленного стадиона «Трактор» в Волгограде разработает ростовская компания

Компания получит за проект 9,8 миллиона рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Примерно так будет выглядеть "Трактор" после реконструкции.Примерно так будет выглядеть "Трактор" после реконструкции.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Первый шаг на пути к обновлению стадиона «Трактор» в Волгограде сделан: определили компанию, которая возьмется разработать проект реконструкции. По итогам открытого аукциона победителем стала ООО «Проектмастер».

Известно, что компания это ростовская. Как акцентируют в мэрии Волгограда, она имеет большой опыт разработки и экспертизы проектов разного состава, сложности и направленности. По их проектам восстанавливали крупные объекты в разных регионах, в том числе Ростовской области и Краснодарского края. «КП-Волгоград» заглянула в список объектов, которые разрабатывали ростовчане, в их списке в основном проекты дорог, есть проект Дворца культуры в станице Ольгинской, проект капремонта школы в Ростове, а еще несколько скверов и общественных территорий.

Теперь же этой компании предстоит сделать из старенького волгоградского стадиона «Трактор» современных спортивный кластер.

Компания должна разработать проект новой трибуны с навесом и освещением, которая вместить не менее 500 зрителей, а также нескольких новых спортплощадок. При этом подрядчик должен учесть, что перед строительством надо будет демонтировать старые трибуны, вспомогательное футбольное поле, волейбольное поле, кассы и уборные. А также учесть, что «Проходная стадиона СТЗ (ВГТЗ) «Трактор», которая тоже попадает под реставрацию, является объектом культурного наследия регионального значения. Предстоит благоустроить и охранную зону вокруг этого объекта.

- Кроме того, ООО «Проектмастер» предстоит сделать проект двухэтажного комплекса площадью порядка 500 квадратных метров. В новом здании будут расположены отдельные залы для занятий единоборствами и фитнесом, кабинет для тренеров, медицинский пункт и другие вспомогательные помещения, - уточняют в администрации Волгограда.

Также на территории этого спортивного кластера ростовская компания должна запланировать строительство площадки для сдачи норм ГТО, создание беговых дорожек на стадионе, сектора для прыжков в длину, сектора для толкания ядра, обустройство универсальной площадки для игр в волейбол и баскетбол (с ограждением и освещением), запроектировать мини-футбольное поле с искусственным травяным покрытием и площадку с песчаным покрытием для игр в пляжный футбол и пляжный волейбол.

Напомним, что новый спорткомплекс и сквер появится на месте Тракторного рынка. В дальнейшем планируют расширить проезжую часть по улице Шурухина и сделать дополнительные парковки рядом с новым центром. Ну а пока ждем проект – разработать его должны к 1 августа 2020-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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