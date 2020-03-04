2020-03-04T10:28:02+03:00
Происшествия

В Волгограде сотруднице УФСИН грозит 12 лет колонии за взятку

Инспектора поймали, когда ей осужденный принес плату за справку
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Инспектора поймали "на горячем" - при передаче денег.Инспектора поймали "на горячем" - при передаче денег.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгограде на взятке попалась 45-летняя инспектор пенитенциарной системы. Задержали ее сотрудники службы собственной безопасности регионального УФСИН вместе с операми из областного УЭБиПК, как говорят, «на горячем» - при получении денег от осужденного. Мужчина как раз принес ей 15 тысяч рублей – плата за то, чтоб ему «простили» обязательные работы.

Как сообщают в региональном Главке, мужчине назначили 200 часов обязательных работ. Но вместо отработки он привез в одну из больниц города строительные материалы, а за это в медучреждении ему выдали спраку о том, что он отработал положенный срок. С этим «липовым» документом он пришел к инспектору УФСИН, чтобы закрыть свое «дело». За выдачу справки, подтверждающей фактическое исполнение назначенного судом наказания, он предложил инспектору 15 тысяч рублей.

- Следователи завели на инспектора уголовное дело по статье «Получение взятки». Ей грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки. Правовая оценка будет дана и действиям медработников, - уточняют «КП-Волгоград» в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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