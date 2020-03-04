Под Волгоградом под колесами авто погибли два пешехода

4 Март 2020 2020-03-04T10:09:28+03:00

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Едва в Волгоградской области потеплело, как статистика ДТП пошла вверх: аварий на дорогах стало больше. И, что самое печальное, больше людей стало гибнуть под колесами. Только за минувшие сутки - 3 марта – на волгоградских дорогах погибли два человека. Оба – мужчины средних лет, одному было всего 49 лет, второму – 43.

Примерно в 20.55 смертельная авария произошла в Иловлинском районе Волгоградской области. 30-летний водитель на «ВАЗ-21124» ехал по дороге «Иловля – Ольховка» и не увидел в темноте мужчину, который шел по обочине в попутном направлении. На пешеходе не было светоотражающих элементов.

- От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП, - сообщают в ГУ МВД по региону.

Через несколько часов – в 23.30 – 43-летний мужчина попал под грузовик. Это ЧП произошло в Ворошиловском районе Волгограда.

- 53-летний водитель на «Рено Магнум» с полуприцепом ехал по улице Неждановой, направлялся на Третью Продольную магистраль, когда напротив дома №8 прямо перед грузовиком на дорогу выскочил пешеход. Водитель грузовика нажал на тормоз, но избежать наезда уже не сумел. Волгоградец скончался до приезда «скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU