На севере Волгограда пироманы сожгли за ночь пять мусорных баков

4 Март 2020 2020-03-04T10:34:16+03:00

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Установить пластиковые контейнеры для мусора в Волгограде – нерациональная идея. Ежедневно эти баки сжигают и портят. А минувшей ночью какие-то пироманы сожгли сразу пять мусорных баков – и все в Краснооктябрьском районе. Об этом «КП-Волгоград» узнал из сводки ГУ МЧС по региону.

Первое сообщение о том, что горит контейнер, поступило в 5 часов утра с улицы Штеменко. Пожар потушили. А в 05.46 новое сообщение о том, что горят баки. На этот раз кто-то поджег их на улице Титова. Еще минус два контейнера.

В 06.35 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы опять поступило сообщение о возгорании на мусорной площадке. Это сообщение уже пришло из поселка Мирный. Пока спасатели прибыли к месту ЧП, сгорели два пластиковых бака.

Итого только за одну ночь компания «Управление отходами-Волгоград» лишилась пяти контейнеров, каждый из которых, между прочим, стоит около десяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU