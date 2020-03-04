В Волгограде водителя раздавил собственный грузовик

4 Март 2020 2020-03-04T09:48:01+03:00

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Глупая нелепая смерть – в Волгограде под колесами собственного грузовика погиб водитель. Случилось это 3 марта в Ворошиловском районе по улице Козловской, 48-А. 48-летний волгоградец работал водителем на «Бав Феникс». Днем – примерно в 12.40 – он подъкхал к базе стройматериалов на погрузку, и остановил машину перед КПП,и пошел в сторожку, чтобы оформить пропуск. Но по собственной беспечности забыл поставить грузовик на ручной тормоз. В момент, когда мужчина был перед грузовиком, «Бав» покатился и прижал его к воротам склада.

Инцидент произошел на глазах у охранника из КПП. Он выбежал, чтобы помочь пострадавшему, и вызвал «скорую».

- Когда медики прибыли на место происшествия, водитель еще был жив, но по пути в больницу он скончался, - сообщают «КП-Волгоград» в региональном Главке.

По данному факту организована проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU