Мчат на "красный" без техосмотра: инспекторы ГИБДД массово проверили волгоградских таксистов

4 Март 2020 2020-03-04T10:26:13+03:00

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3 марта инспекторы волгоградской ГИБДД устроили массовую проверку водителей такси и нашли массу нарушений. Останавливали практически всех. Только в Дзержинском районе города-героя полицейские остановили более полусотни коммерческих машин.

Как оказалось, не все таксисты считают нужным проходить медосмотр, иметь при себе полис ОСАГО, а также путевой лист, документы техосмотра. А некоторые умудряются использовать газоболонное оборудование. Кто-то не беспокоится по поводу детских кресел, при этом возит маленьких пассажиров. Всего нашли 25 таких нарушений. Конечно, дело каждого – пользоваться ли услугами таких перевозчиков, но вопрос касается в первую очередь безопасности.

- Во время скрытого патрулирования зафиксированы различные нарушения ПДД – игнорирование подачи сигналов о перестроении, посадка и высадка пассажиров в неустановленных местах, проезд на запрещающий (красный) сигнал светофора и ряд других, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU