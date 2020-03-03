На украшение «Волгоград Арены» символикой «Ротора» потратят 2,5 миллиона рублей
«Волгоград Арену» решили приукрасить. Чтобы стадион уже полностью соответствовал стилистике «Ротора», в помещениях и на трибунах добавят наклеек с символикой клуба. И потратят на это ни много, ни мало – 2,5 миллиона рублей.
ГАУ «Спортивный клуб «Ротор» уже заключил контракт с волгоградской компанией «Красава Про», которая и возьмется за художественное оформление арены.
Согласно документации, представленной на сайте Госзакупок, подрядчик должен стилизировать обе раздевалки – домашнюю и гостевую, оформить павильоны для продажи сувенирной продукции с символикой клуба, приукрасить коридоры от раздевалок до зоны команд, а еще между 1 и 2 уровнем стадиона натянут 18 брендированных баннеров. Кроме того, у «Волгоград Арены» поставят объемные буквы «Ротор» для фотосессий и селфи.
На все эти работы компании отводится полгода. Так что уже к осени волгоградский стадион преобразится.
ИСТОЧНИК KP.RU