На украшение «Волгоград Арены» символикой «Ротора» потратят 2,5 миллиона рублей

3 Март 2020 2020-03-03T20:31:49+03:00

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«Волгоград Арену» решили приукрасить. Чтобы стадион уже полностью соответствовал стилистике «Ротора», в помещениях и на трибунах добавят наклеек с символикой клуба. И потратят на это ни много, ни мало – 2,5 миллиона рублей.

ГАУ «Спортивный клуб «Ротор» уже заключил контракт с волгоградской компанией «Красава Про», которая и возьмется за художественное оформление арены.

Согласно документации, представленной на сайте Госзакупок, подрядчик должен стилизировать обе раздевалки – домашнюю и гостевую, оформить павильоны для продажи сувенирной продукции с символикой клуба, приукрасить коридоры от раздевалок до зоны команд, а еще между 1 и 2 уровнем стадиона натянут 18 брендированных баннеров. Кроме того, у «Волгоград Арены» поставят объемные буквы «Ротор» для фотосессий и селфи.

На все эти работы компании отводится полгода. Так что уже к осени волгоградский стадион преобразится.

ИСТОЧНИК KP.RU