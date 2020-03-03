На видео попали испытания «Солнцепека» под Волгоградом

3 Март 2020 2020-03-03T20:05:42+03:00

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На полигоне Прудбой под Волгоградом в последние дни было жарко, настоящий солнцепек. Причем не в переносном, а в прямом смысле. Там работали расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа (ЮВО). В рамках учений они уничтожили колонну боевой техники условного противника.

- Подразделения РХБ защиты подняли по тревоге и совершили марши до 30 километров в назначенные районы на полигоне Прудбой в Волгоградской области. В ходе активной фазы учения расчеты ТОС «Солнцепек» выполнили боевые стрельбы из огнеметов, уничтожив при этом колонну техники основных сил условного противника, обеспечили постановку маскирующих аэрозольных завес, отработали задачи взаимодействия, управления и связи. Разведку целей и контроль их поражения обеспечили расчёты беспилотных летательных аппаратов, - сообщают в пресс-службе ЮВО.

К двусторонним учениям было привлечено около 1000 военнослужащих ЮВО и задействовано свыше 300 единиц боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», самоходные артиллерийские гаубицы «МСТА-С», зенитно-ракетные комплексы «ТОР» и другие.

Военные показали стрельбы огнемета "Солнцепек".

ИСТОЧНИК KP.RU