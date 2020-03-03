В Волгограде судят бизнесмена, незаконно заработавшего на горючем 13 миллионов рублей

3 Март 2020 2020-03-03T18:49:16+03:00

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение волгоградскому бизнесмену, который незаконно заработал на «горючем» 13 миллионов рублей. Гендиректора отправили на скамью подсудимых. И грозит ему до 5 лет лишения свободы.

- Как установили следователи, бизнесмен за полтора года - с сентября 2017 по декабрь 2018 - заключил 11 договоров с поставщиками горючих жидкостей (керосин, масло гидравлическое). При этом вопреки законам лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасного и химически опасного производственного объекта 3 класса в организации отсутствовала. А значит, работал коммерсант незаконно. И незаконно получил прибыль в размере 13-ти миллионов рублей, - говорят в областной прокуратуре.

Раскрыли эту аферу сотрудники регионального УФСБ. Вину в инкриминируемом деянии фигурант уголовного дела полностью признал. Уголовное дело передали в Тракторозаводский районный суд Волгограда для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU