В день памяти Отара Джангишерашвили НЭТ Волгограда покажет «Цареубийц»

3 Март 2020 2020-03-03T18:30:20+03:00

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Ровно два года назад – 6 марта 2018-го - не стало основателя волгоградского НЭТа - Отара Джангишерашвили. К этой дате артисты театра решили приурочить показ одного из самых лучших своих спектаклей - «Цареубийцы».

- Однажды, у Отара Джангишерашвили спросили : «Почему вы выбрали не характерную для НЭТа такую сложную драму?». На что он ответил, что эта пьеса заставляет задуматься о сегодняшнем дне страны, о себе, о народе. Выход артистов на сцену 6 марта будет еще одним признанием в любви к Учителю, Мастеру и Режиссеру, который был и остается сердцем театра», - поясняют выбор репертуара в день памяти в НЭТе. – И в этот день все овации зрителей в финале спектакля ученики посвятят своему Учителю, который, возможно, будет где-то рядом...

Отметим, что спектакль «Цареубийцы» получил признание не только среди волгоградских зрителей. В 2014 году он получил приз на XII Международном театральном форуме «Золотой витязь» в Москве за масштаб и самобытность художественного замысла.

ИСТОЧНИК KP.RU