В день игры «Ротора» к «Волгоград Арене» пустят дополнительные электрички

3 Март 2020 2020-03-03T18:10:33+03:00

Составы отвезут фанатов на футбол и по домам

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За зиму волгоградцы соскучились за футболом, и на первую домашнюю игру на «Волгоград Арене» - которая пройдет 9 марта - ожидают десятки тысяч болельщиков. В такие дни, чтобы город не погрузился в транспортный коллапс, на помощь приходят электрички. Так и на этот раз – на 9 марта Приволжской железной дорогой уже назначены дополнительные электрички, которые организуют подвоз фанатов.

Так, 9 марта электричка № 6328 сообщением Шпалопропитка – Краснооктябрьская, отправится со станции Шпалопропитка в 14:23, на Мамаевом кургане она будет в 15:23. Прибытие на конечную станцию Краснооктябрьская в 15:29.

В тот же день электропоезд № 6730/6729 сообщением Аэропорт – Шпалопропитка и № 6808 Качалино – Волгоград-1 будут делать дополнительную остановку на о.п. Мамаев Курган:

- № 6730/6729 сообщением Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт в 18:27, отправление с о.п. Мамаев Курган в 18:52, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 19:54;

- № 6808 сообщением Качалино – Волгоград-1. Отправление со ст. Качалино в 17:05, отправление с о.п. Мамаев Курган в 18:16, прибытие на конечную ст. Волгоград-1 в 18:24.

Напомним, начало матча «Ротор»-«Нефтехимик» в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU