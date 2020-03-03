В Волгограде под снос пойдут 569 аварийных домов

3 Март 2020 2020-03-03T17:52:48+03:00

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В гордуму Волгограда поступил проект, согласно которому предлагают обновить список многоэтажек, подлежащих сносу в городе. Речь идет об изменениях в муниципальную адресную программу «О сносе и реконструкции многоквартирных жилых домов в городском округе город-герой Волгоград на 2010-2025 годы». Из нее вычеркнут 31 дом, но вместо них добавят другие.

- В действующей редакции в программу под снос попали 420 домов. Но в этом перечне 31 многоэтажка вошла в другую программу - «Жилище». Чтобы исключить дублирование, эти дома исключат из программы «О сносе или реконструкции», - поясняют в гордуме Волгограда.

В тоже время, в эту программу включат другие дома, которые ранее не попали ни в один список, но которые уже тоже полежат сносу или реконструкции.

- Согласно проекту решения, муниципальная адресная программа коснется 569 домов общей площадью 331545 квадратных метров, - добавляют в гордуме.

ИСТОЧНИК KP.RU