СК проведет проверку по факту массовой драки полицейских из Волгограда и Калмыкии

3 Март 2020 2020-03-03T19:06:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи СУ СК по Волгоградской области организовали проверку по факту массовой драки, которая произошла в местной академии МВД. Случилось это еще в середине января и конфликт всячески пытались «замять», но информация просочилась в СМИ. Оказалось, что в Академии не просто подрались два студента, а полицейские из Калмыкии и Волгограда устроили настоящую бойню. В результате волгоградский правоохранитель получил сотрясение мозга и попал в больницу.

- Да, конфликт такой был. Но подрались не студенты, а слушатели, которые проходили в Академии переподготовку, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

На деле, там и конфликта по сути не было – завязалась перепалка на одной из лекций между парнем, который приехал с группой из Калмыкии и волгоградским полицейским. Повздорили, а ночью устроили массовую драку – пошли стенка на стенку,

- Сейчас по данному факту проводится проверка. По итогам будет принято процессуальное решение, -добавляют в следственном управлении.

А, тем временем, в Академии МВД ушел с должности руководитель факультета профподготовки.

КОММЕНТАРИЙ АКАДЕМИИ МВД

"По факту конфликта, произошедшего в январе этого года между слушателями факультета профессиональной подготовки в Волгоградской академии МВД России, проведена служебная проверка.

По результатам проверки шесть сотрудников академии привлечены к дисциплинарной ответственности, в частности: начальник факультета профессиональной подготовки уволен из органов внутренних дел, заместитель начальника факультета, начальник курса и заместитель начальника курса предупреждены о неполном служебном соответствии, двоим сотрудникам объявлен выговор».

ИСТОЧНИК KP.RU