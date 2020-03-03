Андрей Рекечинский: «Ротор» в полной боевой готовности

3 Март 2020 2020-03-03T16:50:59+03:00

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До первой игры «Ротора» в весенней части сезона Олимп-Первенство ФНЛ осталось меньше недели – 9 марта волгоградцы принимают дома ФК «Нефтехимик». Команда еще на Кипре, но 7 марта уже будет в Волгограде и проведут открытую тренировку для болельщиков. Фанатам предстоит познакомиться с новым составом, ведь в межсезонье команду покинули семь игроков.

- Кто и как принимал решения о дальнейшей судьбе игроков? Кто покинул «Ротор»?

- Команду покинули семеро. Максим Ненахов ушел в клуб Премьер-лиги. С Хомухой, Лобкаревым, Булией, Лобанцевым, Евсеевым и Горбуновым расторгли контракты. Трое последних стали любимцами волгоградской публики. Наших болельщиков можно понять, они отличные ребята, но мы оцениваем только спортивные результаты, верно? Главный тренер принимал решение после того, как посмотрел на работу футболистов на сборах.

- Как прошли сборы? Команда готова к играм?

- Лучше этот вопрос, конечно, задать тренеру. У нас такая позиция, что ни руководство клуба, ни учредители клуба не лезут в тренерскую работу. Мы полностью доверяем методикам Александра Хацкевича. Но, в общем команда много работала над физподготовкой. Тренировки проводил экс-тренер сборной Украины по физподготовке Виталий Шпанюк, который в прошлом готовил эту сборную к чемпионату Европы. Ребята получили колоссально тяжелейшие нагрузки. Я думаю, они впервые столкнулись с такой профессиональной подготовкой.

На сборах в Турции уже уделили больше внимания тактике. За три сбора (включая Кубок ФНЛ) мы провели 11 товарищеских матчей. Я считаю, что такой игровой практики мы не получали давно, команда хорошо и планомерно подготовилась к сезону. Я уверен, что к 9 марта к игре с «Нефтехимиком» команда подойдет в полной боевой готовности и равнодушных на поле точно не будет.

- Что вы ждете от игры с «Нефтехимиком»?

— В первую очередь, мы все ждем победы, а потом уже много забитых мячей и зрелищной игры! Я считаю, что первое место турнирной таблицы, которое мы сейчас занимаем — это большой аванс. Нам еще предстоит много трудиться, включая руководство, учредителей клуба, футболистов и всех, кто работает в «Роторе». В свою очередь я хотел бы пригласить всех болельщиков, всех жителей Волгоградской области и гостей нашего региона посетить матч 9 марта, который состоится на «Волгоград Арене» в 16:00. Приходите, болейте за «Ротор», получайте наслаждение! Мы очень нуждаемся в вашей поддержке.

ИСТОЧНИК KP.RU