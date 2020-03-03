2020-03-03T16:41:53+03:00
Общество

Из-за коронавируса в Волгограде на карантине 31 человек

Все они приехали в Волгоград из Китая, Италии и Кореи
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Все вернувшиеся из стран с эпидемией коронавируса находятся под непрерывным медицинским наблюдением.Все вернувшиеся из стран с эпидемией коронавируса находятся под непрерывным медицинским наблюдением.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Волгограде на сегодняшний день на карантине по коронавирусу находится 31 человек. Все они прибыли из Китая, Италии и Кореи и находятся под непрерывным медицинским наблюдением в течение 14-ти дней по приезду. Всех, кто мог иметь контакт с зараженными, обследовали на COVID-19. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении Роспотребнадзора, на сегодняшний день ни одного случая заболеванием коронавирусной инфекцией на территории Волгоградской области нет.

Тем временем, растет количество заболевших коронавирусом в Италии, Корее и Иране. Роспотребнадзор не рекомендует выезжать в эти страны. Даже если заражения опасной инфекцией удастся избежать, от двухнедельного карантина уйти не получится. В Волгограде через пункты санитарно-карантинного контроля в аэропорту проверили уже почти сто тысяч человек.

- Досмотрено 849 транспортных средств, 97 328 пассажиров и членов экипажей, лиц с респираторными симптомами не выявлено, - сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве.

Всюду усилены меры профилактики. На коронавирус проверяют всех, кто подхватил тяжелую внебольничную пневмонию.

Тем временем, заболеваемость гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями в Волгограде и области пошла на спад. На карантине остаются 18 классов в 8 школах в Волгограде, Жирновском, Нехаевском, Иловлинском и Дубовском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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