В Волгограде директор школы и его заместитель получили условные сроки за «мертвых душ»

3 Март 2020 2020-03-03T16:26:49+03:00

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В Волгограде на скамье подсудимых оказались директор школы и его заместитель. Их поймали на том, что они оформляли фиктивных работников на должности техперсонала, заполняли их табеля учета рабочего времени, по которым начисляли зарплаты – эти деньги сообщники делили между собой. Так длилось с сентября 2008-го по сентябрь 2018-го, пока их афера не вскрылась.

- Всего таким способом бюджету Волгограда был причинен материальный ущерб на сумму более 1 миллиона рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Сегодня, 3 марта, суд Центрального района Волгограда признал их виновными в мошенничестве, служебном подлоге и подделке документов.

- С учетом обстоятельств совершения преступлений, полного признания вины, частичного возмещения ущерба (мошенники возместили 400 тысяч рублей), а также состояния здоровья бывшего директора школы, суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Бывший заместитель директора школы получил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, - сообщают в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU