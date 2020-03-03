В Волгограде за год число фитнес-клубов увеличилось на 20%

3 Март 2020 2020-03-03T15:41:24+03:00

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В последние годы Волгоград уже все чаще упоминают, не как депрессивный мегаполис, а как спортивный город. Строятся новые спортплощадки и ФОКи, открываются новые секции и кружки. А, например, в прошлом году Волгоград попал в «десятку» городов, где жители предпочитают здоровый образ жизни. И с каждым днем поклонников ЗОЖ становится все больше. Как следствие увеличивается и число фитнес-центров в городе.

Так, по данным экспертов 2ГИС, за минувший год в Волгограде число фитнес-клубов увеличилось на 21%. Сейчас в городе работают 180 таких заведений.

- Люди интересуются здоровым образом жизни, поддержанием себя в хорошей физической форме, что, несомненно, очень положительная и приятная тенденция, – комментирует маркетолог франчайзи-сети 2ГИС Восток-Запад Масенькина Анна. - К счастью, в наши дни занятия спортом становятся только доступнее.

Стоит отметить, что по сравнению с другими городами в Волгограде еще и демократичная цена на занятия спортом. Аналитики 2ГИС также подсчитали среднюю стоимость месячного абонемента в Волгограде: по состоянию на 2020 год – это 1548 рублей. Как видите, недорогая инвестиция в здоровое и красивое тело!

ИСТОЧНИК KP.RU