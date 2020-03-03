Учеников начальной школы будут кормить бесплатно с 1 сентября

3 Март 2020 2020-03-03T18:54:39+03:00

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В своем Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин обозначил сразу несколько новшеств. Одно из них - бесплатное питание в школах для всех учеников начальной школы без исключения вне зависимости от доходов семьи. В Волгоградской области ученики 1 - 4 классов будут получать бесплатные горячие обеды начиная с 1 сентября 2020 года. Это коснется 147 тысяч учащихся всех 726 школ региона. Губернатор Андрей Бочаров провел совещание, на котором обсудили все аспекты этого нововведения.

«Горячее питание - это, прежде всего, здоровье детей. Оно должно быть сбалансированным, качественным и разнообразным. Нельзя забывать и о социализации: в столовой дети едят охотнее, потому что рядом находятся сверстники, потому что они там общаются. Учитывая президентское решение, мы планируем увеличить стоимость рациона на каждого ребенка. Все должно быть сделано на самом высоком уровне», - заявил Андрей Бочаров.

В ближайшее время в школах займутся популяризацией горячего питания. Над этим предлагают поработать и родителям - отучить детвору от фасфуда. А жалобы на плохое питание в школах доносить через родительский комитет - проблема должна обсуждаться решаться.

«Есть большой родительский комитет школ, пускай дают отчет, где хорошо кормят, где плохо приготовили. Чтобы мы могли спрашивать с операторов питания или школ: «Ком цу мир битте, иди к нам сюда и расскажи, пожалуйста, что там происходит?» - как всегда эмоционально говорит губернатор.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областной администрации, на сегодняшний день бесплатное питание в регионе получают 42% школьников или 107 тысяч детей - это все без исключения первоклассники и льготники. С 1 сентября 2020 года кормить в школах будут на 39 тысяч детей больше. Дополнительные средства на это должны предусмотреть в областном и местных бюджетах. В итоге больше половины от общего числа школьников будут обеспечены горячей едой.

Но сначала еще 66 пищеблоков образовательных учреждений нужно привести в соответствие нормам. Для этого все школьное питание в регионе предлагают отдать в концессию. В Волгограде такой опыт уже имеется. Предложения губернатору должны представить к 1 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/764346" frameborder="0"></iframe> Андрей Бочаров предложил родительскому комитеу жаловаться на невкусное питание в школах.

ИСТОЧНИК KP.RU