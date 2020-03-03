«Ротор» приглашает волгоградцев на открытую тренировку

3 Март 2020 2020-03-03T15:15:45+03:00

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Команда «Ротора» в межсезонье провела два сбора в Турции и поучаствовала в Кубке ФНЛ на Кипре. После окончания турнира осталась там до 6 марта. А уже 7 марта команда будет в Волгограде. Обновленная, подготовленная. Конечно же, волгоградские болельщики с нетерпеньем ждут команду и первую домашнюю игру. И тут клуб решил сделать фанатам сюрприз – команда проведет открытую тренировку. Вход свободный!

- У вас есть возможность понаблюдать за открытой тренировкой любимой команды и передать ей свой положительные эмоции. Все желающие смогут увидеть, как сине-голубые готовятся возобновлению Олимп-Первенства ФНЛ. Уже в следующий понедельник волгоградцев ждет матч с «Нефтехимиком», - анонсирует «Ротор».

Открытая тренировка пройдет 7 марта на стадионе «Зенит» ( ул. Таращанцев, 72). Начало в 16:00.

Напомним, что первая домашняя игра на «Волгоград Арене» состоится 9 марта. Начало матча – в 16.00. Билеты уже в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU