Сезонный срочный вклад «Высота» банка УРАЛСИБ – выгодное вложение средств

3 Март 2020 2020-03-03T15:40:59+03:00

Чем больше срок размещения – тем выше доходность

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Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Высота», минимальная сумма которого начинается от 100 тысяч рублей. При сроках размещения средств на 181 день доходность составляет 5,0%, 367 дней – 5,5%, 732 дня – 5,8% годовых.

Банк предлагает дополнительное повышение ставки на 0,5% годовых при оформлении одного или нескольких инвестиционных продуктов на сумму от 100 тыс. рублей. Это полисы инвестиционного страхования жизни «Верное решение» или сертификаты накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок» или «Счастливый ребенок Премиум», «Управляй будущим» от страховой компании АО «УРАЛСИБ Жизнь». Повышенный процент предусмотрен и для владельца индивидуального инвестиционного счета или участника паевых инвестиционных фондов от управляющей компании АО «УК УРАЛСИБ».

Если остаток на счете больше 1,5 млн руб., проценты на сумму превышения начисляются по базовым ставкам вклада «Высота». Досрочное востребование средств возможно по ставке «до востребования» 0,01% годовых. В случае невостребованного остатка продление вклада на очередной срок происходит автоматически по процентным ставкам для вклада «Доход» банка УРАЛСИБ.

Подробную информацию по сезонному вкладу «Высота» можно получить в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

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