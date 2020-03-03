Музеи Волгограда за год приняли более миллиона гостей

3 Март 2020 2020-03-03T14:32:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгоградские музеи в 2019 году приняли на 36 тысяч посетителей больше, чем годом ранее. Всего там побывало более миллиона человек. А самым популярным среди объектов регионального подчинения в прошлом году стал музей-заповедник «Старая Сарепта». Его выставки, экскурсии, интерактивные программы и квесты посетило более 275 тысяч гостей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете культуры, второй по популярности площадкой в Волгограде стал интерактивный музей «Россия - моя история», который принял более двухсот тысяч человек. Такому потоку посетителей способствует не только интерес к новому формату, но и то, что в пойму Царицы перенесли все городские праздники.

Более 77 тысяч человек принял за прошедший год на своих площадках областной краеведческий музей. А шедевры живописи, графики и скульптуры в музее Машкова посмотрели около 50 тысяч жителей и гостей Волгограда. Другие музеи в городах и районах области насчитали за год 407 тысяч посетителей.

Музей-панорама "Сталинградская битва" вне конкуренции у приезжих.Фото: Андрей МИРЕЙКО

Отметим, что популярные федеральные музеи военно-исторической тематики в этом подсчете не участвовали. Таких в Волгограде три - это музей-панорама «Сталинградская битва», музей «Память» и Мемориально-исторический музей. Плюс в ведении музея-заповедника находится мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Как сообщает «КП-Волгоград», в 2019 году эти четыре площадки приняли 2 миллиона 294 тысячи 438 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU