Автомобилист устроил скандал у волгоградской мэрии из-за парковки

3 Март 2020 2020-03-03T13:22:39+03:00

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3 марта около двенадцати часов дня в полицию Волгограда поступила жалоба на 31-летнего мужчину, устроившего разборки возле здания городской администрации из-за парковки. Как известно, мэрия находится на улице Волгоградского №5 в Центральном районе города-героя. Водитель «Рено Логана» хотел припарковаться, но не нашел места. Возможно, все было занято, и автомобилист посягал на зеленую зону или тротуар. Его остановила охрана, в адрес которой посыпалась нецензурная брань.

Следом в отдел полиции позвонил сам зачинщик конфликта и стал жаловаться на то, что у мэрии невозможно припарковать машину, так как «ограждения мешают проезду». Благо, спор удалось решить без драки. Поняв, что для его «ласточки» на Володарского именно у администрации места нет, волгоградец поспешил уехать еще до приезда правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU