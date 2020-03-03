Волгоградские чиновники закупят иномарки подороже

3 Март 2020 2020-03-03T13:20:39+03:00

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После того, как Волгоградское УФАС России аннулировало скандальную закупку люксовых автомобилей для чиновников из администрации области, слуги народные обновлять автопарк не передумали. На сайте госзакупок вновь размещен аукцион на закупку десяти иномарок - двух черного или серого цвета и восьми серых. Каждый автомобиль обойдется около двух миллионов рублей. Чиновники учли замечания антимонопольщиков и теперь согласны на салон, обитый не натуральной кожей. Они больше не требуют наличия разных «примочек», присущих только одной модификации Toyota Camry. Под заявленные характеристики подходят уже авто нескольких производителей. Но при этом запросы чиновников не стали скромней. Каждый автомобиль обойдется на тысячу рублей дороже, все десять иномарок – в 19 миллионов 943 тысячи рублей.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, в перечне требований - навигационная система, парктроник, система вызова экстренных оперативных служб, наличие подогрева как у передних, так и у задних сидений. Кроме того, сиденье переднего пассажира должно быть оборудовано электрорегулировкой. Салон может быть обит не только натуральной кожей, но и искусственной, и комбинированной.

Итоги подведут 13 марта. Если эта закупка не сорвется, то уже к концу марта у чиновников в гараже появятся новенькие машины.

Напомним, отмененная УФАС закупка среди прочих содержала такие требования к машинам, как наличие «системы оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата на полосу», «системы контроля информирования об усталости водителя», «системы предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов».

ИСТОЧНИК KP.RU