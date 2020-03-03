МАК выясняет причины крушения вертолета Robinson, в котором погиб волгоградский пилот

3 Март 2020 2020-03-03T12:53:57+03:00

По предварительной версии Виктор Климочкин не справился с управлением из-за сильного ветра

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Межгосударственный авиационный комитет РФ выясняет обстоятельства трагедии в Астраханской области, где 28 февраля разбился вертолет Robinson, принадлежавшей волгоградскому «Аэросоюзу». За штурвалом в момент крушения находился 54-летний пилот Виктор Климочкин. Обломки «вертушки» и тело волгоградца нашли в сорока километрах от населенного пункта Линейное Наримановского района Астраханской области.

По предварительной версии, ЧП произошло из-за непогоды: опытный пилот мог потерять управление из-за сильного порыва ветра. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в следственных органах Южного следственного управления на транспорте СК РФ. Окончательную версию озвучат эксперты авиационного комитета.

Напомним, Виктор Климочкин был директором «Клуба вертолетного спорта» и основателем ООО «Аэросоюз Волгоград». В тот злополучный день он возвращался из турбазы Наримановского района, куда отвез заказчиков перелета. На обратном пути вертолет рухнул.

ИСТОЧНИК KP.RU