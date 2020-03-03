2020-03-03T12:53:57+03:00
Происшествия

МАК выясняет причины крушения вертолета Robinson, в котором погиб волгоградский пилот

По предварительной версии Виктор Климочкин не справился с управлением из-за сильного ветра
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото: архив КП.Фото: архив КП.
Изменить размер текста:

Межгосударственный авиационный комитет РФ выясняет обстоятельства трагедии в Астраханской области, где 28 февраля разбился вертолет Robinson, принадлежавшей волгоградскому «Аэросоюзу». За штурвалом в момент крушения находился 54-летний пилот Виктор Климочкин. Обломки «вертушки» и тело волгоградца нашли в сорока километрах от населенного пункта Линейное Наримановского района Астраханской области.

По предварительной версии, ЧП произошло из-за непогоды: опытный пилот мог потерять управление из-за сильного порыва ветра. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в следственных органах Южного следственного управления на транспорте СК РФ. Окончательную версию озвучат эксперты авиационного комитета.

Напомним, Виктор Климочкин был директором «Клуба вертолетного спорта» и основателем ООО «Аэросоюз Волгоград». В тот злополучный день он возвращался из турбазы Наримановского района, куда отвез заказчиков перелета. На обратном пути вертолет рухнул.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Музеи Волгограда за год приняли более миллиона гостей
Автомобилист устроил скандал у волгоградской мэрии из-за парковки
Волгоградские чиновники закупят иномарки подороже
МАК выясняет причины крушения вертолета Robinson, в котором погиб волгоградский пилот
Под Волгоградом заключенный ударил охранника и получил еще два года тюрьмы
На набережной Волгограда строят велодорожку
В Волгограде инспекторам ДПС грозит тюрьма за взятку с пьяного водителя «Geely»
ФСБ обнародовало видео задержания опера с миллионной взяткой
Под Волгоградом «Газель» врезалась в «КамАЗ»: водитель в больнице
Волгоградке грозит 20 лет тюрьмы за торговлю амфетамином
День рождения раз в четыре года: в Волгограде 29 февраля родились 33 малыша
В Волгограде главарю банды, устроившей миллионный бизнес на браконьерской икре и осетре, грозит 8 лет колонии
В 2020-м более 1,2 тысячи волгоградок смогут зачать ребенка с помощью ЭКО
Рэкет по-волгоградски: опер из УЭБиПК развел бизнесмена на 2,5 миллиона рублей
В Волгограде работники УК полгода не получали зарплату
В Волгограде отменили концерт Наталии Орейро