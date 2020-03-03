2020-03-03T12:18:03+03:00
Происшествия

Под Волгоградом заключенный ударил охранника и получил еще два года тюрьмы

Инцидент случился во время обыска
Юлия Данильченко
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Фроловский районный суд Волгоградской области приговорил 34-летнего заключенного к двум годам колонии строгого режима. Инцидент произошел еще 5 мая 2019 года в исправительном учреждении города Фролово. Сотрудник колонии собирался обыскать осужденного, а тот набросился и несколько раз ударил служащего по голове. Пока коллеги разнимали дерущихся, напавший успел причинить вред здоровью работника тюрьмы.

- Противоправная деятельность была пресечена коллегами потерпевшего. Вину в инкриминируемом деянии мужчина полностью признал, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Следователи провели проверку и после обвинительного заключения, сделанного прокуратурой, направили дело служителю Фемиды. Этот срок приплюсуют к основному, который мужчина отбывает за грабежи и побеги из камеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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